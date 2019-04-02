Сечин пообещал Путину добычу нефти в Арктическом кластере к 2024 году

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным, что добыча нефти в арктическом кластере будет обеспечена к 2024 г.

Ранее президент РФ поставил задачу до 2024 г. выйти на показатель 80 млн т грузопотока по Северному морскому пути, и арктический кластер тоже будет работать на реализацию этой задачи. Кластер может включить Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра, активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги.

"Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 г. К 2024 г. – первая фаза, с ростом до 100 млн т к 2030-му", - отметил Сечин на встрече с Путиным, состоявшейся 1 апреля.

По словам главы "Роснефти", к кластеру проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии. Это создаст условия для ускоренной мобилизации ресурсов, а также комплексного развития смежных отраслей.

Напомним, ранее правительство РФ разделило с государственной корпорацией "Росатом" управление Северным морским путем (СМП). Законопроект закрепляет "принцип двух ключей" в управлении СМП. Согласно документу, Минтранс утверждает по согласованию с корпорацией отдельные акты в сфере функционирования СМП, обязательные постановления, правила проводки судов по маршрутам, перечни морских портов и портовых сборов. В свою очередь Правительство утверждает порядок навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним. Также за кабинетом министров остается утверждение правил плавания в акватории СМП. "Росатому" достается управление государственным имуществом в морских портах СМП. Госкорпорация будет устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества предприятий "Росатома", обращаться с заявлениями о государственной регистрации права собственности РФ на земельные участки, необходимые для размещения морских портов на побережье СМП.