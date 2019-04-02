"Технические неполадки": в свердловской Госавтоинспекции приостановлена работа РЭО

С сегодняшнего дня, 2 апреля, в Госавтоинспекции Среднего Урала приостановлена деятельность регистрационно-экзаменационных подразделений. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, это произошло "по независящим от ГИБДД причинам".

"В связи с техническими неполадками на всей территории Свердловской области отсутствует возможность регистрации автомототранспортных средств, получения и замены водительских удостоверений", - пояснили в Госавтоинспекции.

Как добавили в ведомстве, о возобновлении работы регистрационно-экзаменационных подразделений будет сообщено дополнительно.

Напомним, в 2017 году РЭО ГИБДД Екатеринбурга временно прекращало работу по причине хакерской атаки.