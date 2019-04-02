Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры мира: в первой тройке двое безработных

Французское издание "France Football" опубликовало список самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира в сезоне-2018/19.

Возглавил рейтинг наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Доход аргентинца составит 41 млн евро.

Следом за ним расположились два уволенных в этом сезоне специалиста: экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с 31 млн, и экс-тренер французского "Монако" Тьерри Анри с 25,5 млн. Отмечается, что в доходы португальца и француза входят компенсации за разрыв контрактов с клубами.

В топ-5 рейтинга также вошли наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с 24 млн и тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде с 23,5 млн.

Журнал "France Football" назвал также топ самых высокооплачиваемых футболистов этого сезона.