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Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры мира: в первой тройке двое безработных

Французское издание "France Football" опубликовало список самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира в сезоне-2018/19.

Возглавил рейтинг наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Доход аргентинца составит 41 млн евро.

Следом за ним расположились два уволенных в этом сезоне специалиста: экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью с 31 млн, и экс-тренер французского "Монако" Тьерри Анри с 25,5 млн. Отмечается, что в доходы португальца и француза входят компенсации за разрыв контрактов с клубами.

В топ-5 рейтинга также вошли наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с 24 млн и тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде с 23,5 млн.

Журнал "France Football" назвал также топ самых высокооплачиваемых футболистов этого сезона.

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Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры мира: в первой тройке двое безработных

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Теги: футбол, тренеры, зарплаты, Диего Симеоне, Жозе Моуринью, Тьерри Анри, Хосеп Гвардиола, Эрнесто Вальверде



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