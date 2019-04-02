"Надо же было умудриться так засрать город!" В Югре два высокопоставленных чиновника "поссорились" из-за уборки снега

Глава Сургутского района Алексей Трубецкой и глава Лянтора Сергей Махиня обменялись видеопретензиями в соцсетях. Поводом для конфликта двух высокопоставленных чиновников стала плохая уборка снега в Лянторе, передает корреспондент Накануне.RU.

Качество уборки снега в районных муниципалитетах Андрей Трубецкой проверил во время рабочей поездки по поселениям района. Ситуация в Лянторе вызвала у главы района негодование. Он жестко раскритиковал работу местной администрации.

"Я очень сильно извиняюсь, но так умудриться засрать город — это надо суметь постараться. Я хочу обратиться к Сергею Махине: не благоухать, не почивать в бозе, а заниматься вот этим вот. Это город, сорокатысячный город, и то, что творится в центре, другим словом, кроме как "бардак" назвать невозможно!" - высказался Андрей Трубецкой.

Он дал властям Лянтора неделю на устранение замечаний, и пригрозил в противном случае лично написать заявление в прокуратуру о неисполнении полномочий.

"Стыдоба! Мы были сейчас в других поселениях, деревнях, поселках. Они, по сравнению с вами, столица просто. Стыдно должно быть! Хочу извиниться перед жителями города Лянтор за их администрацию, за их главу. Хочу понадеяться, что Сергей Махиня правильно воспримет критику и в ближайшее время бардак прекратит", - обратился к лянторцам районный мэр.

Мэр Лянтора Сергей Махиня ответил на критику со стороны главы района видеообращением. Он заявил, что некорректные высказывания Андрея Трубецкого выбили его из колеи, и что подобные высказывания для руководителя недопустимы и не красят чиновников. По словам Сергея Махини, подобных заявлений он за свою жизнь не слышал ни от губернатора, ни от руководства других муниципалитетов.

Также мэр заявил, что никакой помощи глава района не предложил. Говоря о жителях города, Сергей Махиня сообщил, что они понимают ситуацию и относятся к ней с терпением, так как за четыре-пять дней последствия мощного снегопада ликвидировать нельзя, тем более Лянтор – это город, а не сельское поселение.

"Надеюсь, вы поймете меня как руководитель руководителя, как мужик мужика, как человек, который должен себя вести достаточно корректно, особенно по отношению к людям", — подытожил Махиня.

Андрей Трубецкой уже успел дать ответ на это видеообращение в своем блоге "Глава в районе".

"Чтобы не создавать видимость героических усилий, надо одно - работать всегда. Т.е. задумываться о чистке и уборке не тогда, когда снега навалило по колено, и люди кипят от гнева, а... регулярно. Не жалеть подрядчиков, а думать о людях. И просто выполнять свою работу. Тем более на эти цели Лянтору в 2019 году выделено из бюджета района 37,1 млн рублей. На 2,5 млн рублей больше чем в 2018 году. Вы серьёзно, Сергей Александрович?! Району дать Вам деньги и ещё поработать за Вас?! Шикарно... чтоб я так жил", - написал районный мэр.

Он подчеркнул, что не может изменить свое отношение, и что будет "нещадно спрашивать за бардак и неисполнение полномочий".

"Не могу говорить за жителей Лянтора, готовы ли они терпеть и ждать, когда Вы начнете работать? Я точно нет. Начните исполнять свои полномочия", – резюмировал глава района.

Отметим, что в комментариях к посту об ответе Андрея Трубецкого жители Сургутского района поддерживают главу муниципалитета. Жители Лянтора выкладывают посты с заснеженными улицами города.

Добавим, что накануне в администрации Сургутского района прошло совещание по уборке и вывозу снега с главами всех поселений. Андрей Трубецкой провел его с главами муниципалитетов в режиме видеоконфренцсвязи.

Сообщается, что в Лянторе был создан оперативный штаб по организации работы в части уборки и вывоза снега. Вывезено более 2 000 кубометров. В зоне подтопления находятся четыре участка. Работает 21 единица техники. Местной администрацией ведутся переговоры о привлечении дополнительных самосвалов из Сургута.

"Мы готовы финансово помочь, если такая потребность возникнет. Необходимо увеличивать объем техники: и самосвальной — для вывоза, и, собственно говоря, люди продолжают жаловаться. По прочистке подъездов и к детским садам, и к больнице. Здесь прошу вас проработать вопрос и самосвалов, и МКСМов, грейдерной техники, чтобы чистить", - обратился он к главе города.

В ответ на это глава Лянтора заявил, что переговоры ведутся, в том числе с людьми, у которой в частной собственности имеются погрузчики для привлечения к ликвидации последствий снегопада.