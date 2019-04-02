В Прикамье в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек

В Пермском крае при столкновении двух грузовиков и автобуса погиб человек. Еще двое пострадали. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого МВД.

ДТП произошло в 23.20 по местному времени.

"На 154 километре автодороги Пермь - Березники, в пяти километрах от деревни Романово водитель автомобиля МАЗ был с прицепом выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КамАЗом и рейсовым автобусом. Пассажиры автобуса не пострадали. В результате ДТП водитель КамАЗа и водитель автобуса получили травмы. Пассажир КамАЗа 1972 года рождения от полученных травм скончался на месте", - сообщили в ведомстве.

Автобус ехал из Перми в Соликамск. По предварительным данным, в нем находилось шесть пассажиров. Пострадавший водитель автобуса и водитель КамАЗа доставлены в больницу.