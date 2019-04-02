02 Апреля 2019
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Общество Курганская область

В районах Зауралья и Кургане построят новые спорткомплексы, площадки и хоккейные коробки

В Кургане и районах Зауралья появятся новые спортивные комплексы, площадки, хоккейные коробки, беговые дорожки, футбольное поле и бассейн.

Первые объекты построят уже в этом году, об этом на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта заявил врио губернатора региона Вадим Шумков.

Уже сформирован проект концепции строительства спортобъектов на этот год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Зауралья.

Новые спортсооружения появятся во всех районах и городах Кургане и Шадринске. На это из областного и федеральных бюджетов потратят почти 280 млн руб.

карта спортобъектов, Зауралье(2019)|Фото:kurganobl.ru

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в Петухово и Мишкино. В Кургане появится еще один бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.

Хоккейные коробки появятся в Альменевском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах и Шадринске. Кроме того, в Шадринске за счет инвестора построят ледовую арену. В городах и районах области обустроят новые спортивные площадки и оснастят оборудованием спортплощадки муниципальных центров тестирования ГТО.

Совет, физкультура и спорт, Зауралье(2019)|Фото:kurganobl.ru

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В районах Зауралья и Кургане построят новые спорткомплексы, площадки и хоккейные коробки

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Теги: спортобъекты, Курган, Зауралье, спорт, спорткомплексы,



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