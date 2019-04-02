В Кургане осудили челябинцев, которые сбывали поддельные "пятитысячные"

В Кургане вынесли приговор местному жителю и четверым жителям Челябинска, которые занимались сбытом поддельных пятитысячных купюр.

В марте 2017 года на территориях Челябинской, Свердловской и Курганской областей они сбывали поддельные купюры достоинством 5 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Удалось установить причастность указанных лиц к сбыту 26 таких купюр.

Злоумышленникам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 года до 9 лет.