02 Апреля 2019
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Происшествия Курганская область

В Кургане осудили челябинцев, которые сбывали поддельные "пятитысячные"

В Кургане вынесли приговор местному жителю и четверым жителям Челябинска, которые занимались сбытом поддельных пятитысячных купюр.

В марте 2017 года на территориях Челябинской, Свердловской и Курганской областей они сбывали поддельные купюры достоинством 5 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Удалось установить причастность указанных лиц к сбыту 26 таких купюр.

Злоумышленникам назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 1 года до 9 лет.

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В Кургане осудили челябинцев, которые сбывали поддельные "пятитысячные"

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Теги: приговор, Курган, Челябинск, купюры, сбыт, подделка



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