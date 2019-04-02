02 Апреля 2019
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На стадионе "Динамо" приступили к смене газона

На стадионе "Динамо" приступили к смене газона, об этом накануне сообщила пресс-служба московского клуба.
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На арене в Петровском парке меняют покрытие, которое ранее признали непригодным после зимнего перерыва.

"Мы приступили к смене газона на футбольном стадионе. Обязательно будем держать вас в курсе по дальнейшим этапам перепрошивки", - говорится в сообщении на официальной странице в инстаграме.

Напомним, что 10 марта планировался матч открытия арены. Комиссия Российской футбольной Премьер-лиги в ходе проверки посчитала газон травмоопасным. Игра "Динамо" со "Спартаком" в итоге была перенесена в Химки, а встречи на новой арене до сих пор не проводились.

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На стадионе "Динамо" приступили к смене газона

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Теги: Динамо, стадион, газон, РФПЛ



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