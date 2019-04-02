Жителю Екатеринбурга, разгромившему редакцию "Коммерсанта", грозит до пяти лет тюрьмы

Против мужчины, задержанного по подозрению в погроме редакции издания "Коммерсант" в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 апреля. Известно, что пострадали кабинеты гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Также была разгромлена серверная, а в полицию поступил сигнал о хищении двух жестких дисков.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по подозрению задержали неработающего местного жителя 1973 года рождения. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). За совершение преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как удалось выяснить следователям, ночью пьяный злоумышленник проник в офисное помещение редакции, где повредил имущество, находившееся в офисе. Ущерб организации составил не менее 70 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что преступление было совершено по личным мотивам и носило бытовой характер. В ближайшее время мужчине будет предъявлено соответствующее обвинение.