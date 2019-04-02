02 Апреля 2019
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Общество Курганская область

В Кургане в районе улицы Сибирской отключат воду в домах для врезки нового водопровода

В Кургане коммунальщики отключат воду в районе улицы Сибирской, где с начала марта идет ремонт сетей.

Сейчас отключение требуется для врезки нового участка в существующую сеть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет 3 апреля с 9.00 до 24.00 по следующим адресам:

- ул. Бурова-Петрова №1, 12, 14

- ул. Блюхера №2, 6, 7, 11Б, 22

- ул. Сибирская №22, 28, 56, 58

- ул. Куйбышева №114А, 116А, 118, 118/2, 120

- ул. Орлова №5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

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В Кургане в районе улицы Сибирской отключат воду в домах для врезки нового водопровода

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Теги: Водный союз, Курган, водопровод, врезка, вода, отключение, Сибирская, Блюхера, Куйбышева



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