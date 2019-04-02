В Кургане в районе улицы Сибирской отключат воду в домах для врезки нового водопровода
В Кургане коммунальщики отключат воду в районе улицы Сибирской, где с начала марта идет ремонт сетей.
Сейчас отключение требуется для врезки нового участка в существующую сеть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
Воды не будет 3 апреля с 9.00 до 24.00 по следующим адресам:
- ул. Бурова-Петрова №1, 12, 14
- ул. Блюхера №2, 6, 7, 11Б, 22
- ул. Сибирская №22, 28, 56, 58
- ул. Куйбышева №114А, 116А, 118, 118/2, 120
- ул. Орлова №5, 6, 6А, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18.