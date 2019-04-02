Минфин добавит в Налоговый кодекс новые платежи

Минфин предлагает дополнить Налоговый кодекс РФ новыми главами - внести в него экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Сегодня эти платежи существуют, но являются неналоговыми.

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Проект закона опубликован для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы. Ставки налогов и правила их платежей не меняются, сообщает "Коммерсант".

Ранее делегаты съезда РСПП обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не переносить неналоговые платежи в НК,. По их мнению, это приведет к росту фискальной и административной нагрузки.

Напомним, 26 марта на расширенной коллегии Министерства финансов премьер Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в течение шести лет.