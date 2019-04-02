02 Апреля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Официально: Дмитрий Медведев сегодня едет в Пермь

В Правительстве РФ официально подтвердили визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Пермь, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в Перми председатель Правительства России встретится с представителями малого и среднего бизнеса Прикамья. Темой обсуждения станет государственная поддержка инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.

Отмечается, что встреча пройдет на территории технопарка Morion Digital, где Дмитрий Медведев посетит компанию Promobot - крупнейшего производителя автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы, а также компанию "Эр-Телеком Холдинг" - это национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, созданный в 2001 году в Перми. Холдинг владеет брендами "Дом.ru", "Дом.ru Interzet", "Дом.ru Бизнес", WestCall и "Энфорта".

В мероприятиях примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководители министерств и ведомств.

Также во время поездки Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Как сообщало Накануне.RU, в связи с грядущим визитом премьера пермяки сообщают о проверке люков на шоссе Космонавтов и ремонте дорог.

Напомним, в сентябре 2017 г. Владимир Путин провел встречу с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Дмитрий Медведев последний раз приезжал в регион в 2016 г., он посетил "Мотовилихинские заводы".

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Официально: Дмитрий Медведев сегодня едет в Пермь

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Теги: Дмитрий Медведев, визит в Пермь, Promobot, Эр-Телеком Холдинг, Максим решетников, Максим Орешкин



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.04.2019 12:16 Мск В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева

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