02 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге на 3-летнюю девочку с крыши детсада рухнули снег и деревянные брусья

В Екатеринбурге маленький ребенок пострадал в результате падения снега с крыши. Прокуратура начала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось вечером 1 апреля в филиале муниципального детского сада "Детство" на улице Уральских рабочих: на воспитанницу - 3-летнюю девочку - с крыши детсада упали снег и два деревянных бруска. Это произошло, когда ребенок с матерью выходили из подъезда младшей группы образовательного учреждения.

Девочка была направлена в детскую городскую больницу, где ей поставлен диагноз "ушиб мягких тканей головы". Прокуратурой уже запрошены документы с целью установления лица, ответственного на надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детсада. Также запрошены медицинские документы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.

Как добавили в ведомстве, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Екатеринбурге на 3-летнюю девочку с крыши детсада рухнули снег и деревянные брусья

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Теги: Екатеринбург, детсад, прокуратура



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