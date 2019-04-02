В России начались продажи ж/д билетов за 120 дней до отправления

Компания РЖД увеличила глубину продаж билетов на поезда дальнего следования.

Теперь купить билеты на некоторые направления можно за 120 дней до отправления. Это касается поездов "Красная стрела", "Экспресс", "Невский экспресс" и "Сапсанов", следующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Также нововведение затронет поезда "Океан" сообщением Хабаровск - Владивосток, и "Премиум", который связывает Москву и Адлер.

При этом глубина продаж до 120 суток до отправления увеличена на постоянной основе только "Красной стрелы" и "Экспресса", тогда как у остальных поездов – на предстоящий летний период, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в РЖД поэтапно расширяют список поездов дальнего следования, билеты на которые можно купить по невозвратному тарифу.

С 5 февраля купить невозвратные билеты можно будет на поезд №737/738 Воронеж - Москва, с 19 февраля - на поезд №26/25 Москва - Санкт-Петербург, с 5 марта - на поезд № 49/50 Самара - Москва, с 19 марта - на поезд № 642 Ростов-на-Дону - Адлер. Билеты на поезд №104 Москва - Адлер можно будет приобрести со 2 апреля.

Ранее российские пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда дальнего следования.

Продажи открыты на поезда отправлением с 19 апреля.