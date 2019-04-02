В Тюмени отправят под суд "черных риэлторов", обманывавших сирот

В Тюмени закончено расследование уголовного дела, фигурантом которого стали двое местных жителей 32 и 52 лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре области, мошенники с 2011 по 2015 год искали лиц, имеющих в собственности квартиры и злоупотребляющих спиртным. Также их интересовали дети-сироты. Злоумышленники убеждали собственников жилья о возможности быстро и выгодно продать недвижимость.

На время подготовки и оформления документов по купле-продаже квартир, владельцев перевозили на окраину города, куда фигуранты регулярно привозили спиртное, продукты питания и одежду. После подписания документов собственники обещанного не получали. Мошенники похитили имущество восьми жителей города на сумму более 9,4 млн руб.

В ходе расследования на их имущество стоимостью более 10 млн руб. наложен арест.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.