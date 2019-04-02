Задержан подозреваемый, устроивший погром в екатеринбургском офисе "Коммерсанта"

02 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что принесут выборы президента Украины?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Задержан подозреваемый, устроивший погром в екатеринбургском офисе "Коммерсанта"

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который подозревается в проникновении в офис уральской редакции газеты "Коммерсантъ", где он устроил погром.

Журналисты рассказали, что погром был устроен в трех кабинетах. При этом по данным правоохранителей, следов взлома найдено не было.

В отношении безработного 1973 года рождения заведено уголовное дело. По предварительным данным, злоумышленник проник в офис газеты в нетрезвом состоянии. Материальный ущерб от погрома оценивается в 70 тыс. руб.

Как предполагается, инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналистов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, инцидент произошел 1 апреля. Известно, что пострадали кабинеты гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Также была разгромлена серверная. В дежурную часть отдела полиции №5 поступил сигнал о хищении двух жестких дисков

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Задержан подозреваемый, устроивший погром в екатеринбургском офисе "Коммерсанта"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: журналисты, погром, Коммерсант



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.04.2019 14:05 Мск СКР рассматривает несколько версий погрома в редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге
Ранее 01.04.2019 12:23 Мск Неизвестные устроили погром в редакции газеты "Коммерсант" в Екатеринбурге

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 4305

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети