Задержан подозреваемый, устроивший погром в екатеринбургском офисе "Коммерсанта"

Полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, который подозревается в проникновении в офис уральской редакции газеты "Коммерсантъ", где он устроил погром.

Журналисты рассказали, что погром был устроен в трех кабинетах. При этом по данным правоохранителей, следов взлома найдено не было.

В отношении безработного 1973 года рождения заведено уголовное дело. По предварительным данным, злоумышленник проник в офис газеты в нетрезвом состоянии. Материальный ущерб от погрома оценивается в 70 тыс. руб.

Как предполагается, инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналистов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, инцидент произошел 1 апреля. Известно, что пострадали кабинеты гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Также была разгромлена серверная. В дежурную часть отдела полиции №5 поступил сигнал о хищении двух жестких дисков