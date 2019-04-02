50 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых

Более 50 тыс. россиян стали замозанятыми, воспользовавшись специальным налоговым режимом.

Как сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев, если проект будет востребован, его действие распространят на всю страну. "Новая система позволяет получить им [самозанятым] официальный статус, и конечно, нужно эти преимущества лучше разъяснять" - сказал премьер.

Медведев уточнил, что в рамках этого проекта речь идет не только о репетиторах, нянях, помощниках по хозяйству, но и тех, кто занимается перевозками, сдает в аренду квартиру, то есть, по сути, занимается малым предпринимательством.

"При доходе не более 200 тыс. руб. в месяц они могут платить налог 4% при работе с физическими лицами, 6% - с юридическими лицами, через известные мобильные приложения", - напомнил глава кабмина, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Федеральная налоговая служба к лету предложит решения для распространения системы регистрации самозанятых на все регионы России, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Сейчас эксперимент запущен в четырех регионах, в системе зарегистрировались порядка 34 тыс. человек. Планировалось, что в пилотных регионах эксперимент продлится 10 лет. Однако Минфин уже заявлял о том, что налог появится в других регионах через год.