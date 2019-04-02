Российские нефтяники могут получить средства Фонда национального благосостояния

Кабмин рассматривает возможность выделить 190 млрд руб. из Фонда национального благосостояния в качестве компенсации тех средств, которые были потрачены на увеличение льгот нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок.

Вариант компенсации выпадающих доходов за счет средств ФНБ стоит первым в списке возможных. Другие варианты предусматривают повышение акцизов на мазут и средние дистилляты или повышение налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников.

Вариант с изъятием средств из ФНБ не поддержали в Минфине. Правила использования средств фонда определены законом, а они не предполагают использование денег для компенсации выпадающих доходов, сообщают "Ведомости".

Тем временем, правительству России удалось договориться с нефтяниками о продлении заморозки его розничной стоимости до 1 июля. Кроме того снизится базовая стоимость горючего. Для оптовиков бензин подешевеет примерно на 5 тыс. руб. за тонну, солярка — на 4 тыс. Это поможет эффективнее торговать на внутреннем рынке и не нести при этом убытков.

По мнению экспертов, заморозка розничных цен дала эффект - запасы дизеля в России, по сравнению с прошлым годом выросли сразу на 30%, бензина — минимум на 10%.