В России НДС для напитков с сахаром может вырасти вдвое

В России на напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС.

Как ожидается, это может стать альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара, о чем говорили в Минздраве.

Предложение об удвоении НДС в кабмин направил Минфин. Как считают в министерстве, это может стимулировать производителей сладких напитков снизить использование сахара.

Как результат, производство такой продукции снизится, а россияне станут меньше употреблять сладкие соки, сообщает "Коммерсант".

В Российском союзе производителей соков говорят, что, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, а значит, повышение НДС не должно коснуться этой продукции.