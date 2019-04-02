02 Апреля 2019
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Экономика В России

В России НДС для напитков с сахаром может вырасти вдвое

В России на напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС.

Как ожидается, это может стать альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара, о чем говорили в Минздраве.

Предложение об удвоении НДС в кабмин направил Минфин. Как считают в министерстве, это может стимулировать производителей сладких напитков снизить использование сахара.

Как результат, производство такой продукции снизится, а россияне станут меньше употреблять сладкие соки, сообщает "Коммерсант".

В Российском союзе производителей соков говорят, что, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, в детские фруктовые соки не разрешено добавлять сахар, а значит, повышение НДС не должно коснуться этой продукции.

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В России НДС для напитков с сахаром может вырасти вдвое

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Теги: НДС, напитки, соки



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