02 Апреля 2019
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Экономика В России

УАЗ анонсировал выпуск "Русский Прадо"

УАЗ выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.

Как сообщил гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов, куда входит Ульяновский автозавод, это произойдет в 2020 году. Новинка под названием "Русский Прадо" будет продаваться за 1,5 млн руб.

"У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения", — отметил Швецов.

Двигатели для "Русского Прадо" завод разработает совместно с немецкой компанией FEV. Уже ведется подготовка производства к запуску на Заволжском автомобильном заводе, сообщает РИА "Новости".

В конце прошлого года Ульяновский автозавод приступил к продаже обновленной модели "Пикапа". Цена нового УАЗ выросла по сравнению с предыдущей версией машины на 30-35 тыс. руб. в зависимости от комплектации. "Пикап" получил улучшенное рулевое управление, радиус его разворота сократился на метр, перенастроены передние и задние амортизаторы для лучшей плавности хода, улучшена шумоизоляция, в салоне появились поручни на передних и задних стойках кузова.

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УАЗ анонсировал выпуск "Русский Прадо"

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Теги: УАЗ, Русский Прадо, автомобили



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