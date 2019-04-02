NASA: индийское оружие угрожает МКС

После испытания Индией противоспутникового оружия, на околоземной орбите появилось около 400 фрагментов космического мусора.

Как сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн, возможно спрогнозировать дальнейшую траекторию лишь 60 осколков, и сложившаяся ситуация увеличила риск для МКС на 44%.

Ранее в Институте космических исследований РАН сообщили, что появившиеся на околоземной орбите обломки могут угрожать российской миссии "Прогресс МС-11", запуск которой должен состояться 6 апреля, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте вооруженные силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации заявил, что страна "вошла в число великих космических держав".

В настоящее время Индия работает над своей многоразовой транспортной космической системой по проекту "Аватар", и после 2025-2030 намерена начать покорять Луну.