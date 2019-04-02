Вашингтон прекратил сотрудничество с Турцией по F-35

Американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35.

Помимо ближайшей поставки, необходимой для подготовки к прибытию самолета-невидимки, Вашингтон сообщил своим коллегам в Анкаре об отмене всех дальнейших поставок. В настоящее время в Турции производятся некоторые запчасти для истребителя.

Власти США пошли на такой шаг из-за покупки турецкими властями российских систем ПВО С-400, сообщает Lenta.ru.

Вашингтон угрожал разорвать сделку с Анкарой по истребителям F-35, но в итоге первые самолеты все же были переданы турецкой стороне. Таким образом, на вооружении турецкой армии одновременно окажутся российские ЗРК и американские истребители пятого поколения.

Ранее также стало известно, что Россия и Индия могут в обход санкций США согласовать сделку по поставке "Триумфа".