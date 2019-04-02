Обработано 95% бюллетеней: Зеленский недосягаем для конкурентов

Комик Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины по итогам первого тура выборов.

Кандидат набирает 30,24% голосов после обработки 95% протоколов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% украинцев, а лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 13,39%. На четвертом месте - лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко, у которого него 11,58%, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в штабе победителя первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского ожидают, что во втором туре за него проголосуют много избирателей, которые в первом туре отдали голоса другим кандидатам. Об этом заявил спикер штаба Дмитрий Разумков.

Он сообщил, что во втором туре Зеленский не будет менять тактику и стратегию, поливать грязью оппонента или навешивать ярлыки. Сам Зеленский пообещал во втором туре сюрприз, которого еще никогда не было.

Напомним, Порошенко обвинил Зеленского в том, что он является марионеткой другого олигарха Игоря Коломойского, и пообещал не оставить ему "ни единого шанса". Второй тур выборов пройдет 21 апреля.