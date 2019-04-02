Принято решение расширить "китовую тюрьму" в Приморье

Компании, содержащие белух и косаток в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, расширят вольеры. Один понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривался. При этом ранее стало известно, что часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Ранее "китовую тюрьму" посетили группа ученых и экспертов. Оценивались состояние здоровья животных, условия их содержания и состояние окружающей среды в бухте.