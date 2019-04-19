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Общество Центральный ФО Московская область

Бастрыкин обнаружил нарушение прав жителей Балашихи в связи с обрушением кинотеатра

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СКР по Московской области незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав жителей Балашихи в связи с обрушением стены кинотеатра в 2017 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для такого поручения стал сюжет одного из федеральных телеканалов, где рассказывалось о том, как собственник здания до сих пор не расчистил площадку, несмотря на наличие предписание. Также сообщалось, что администрация города добивается сноса разрушенного кинотеатра для дальнейшего благоустройства, однако пока никаких действий по демонтажу не ведётся.

"Следует отметить, что следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по факту нарушения правил безопасности при реконструкции здания кинотеатра, в результате которого пострадали люди, было расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, за совершение которого осуждены двое лиц, в том числе собственник здания", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках проверочных мероприятий планируется проверить как законность действий собственника здания, так и действий или бездействия должностных лиц, обязанных осуществлять контроль за демонтажом аварийных строений.

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Бастрыкин обнаружил нарушение прав жителей Балашихи в связи с обрушением кинотеатра

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Теги: Балашиха, кинотеатр, обрушение, СКР, Александр Бастрыкин



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