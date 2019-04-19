Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе были ни о чем, но оба стали на колени

В Киеве прошли дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Они состоялись в присутствии 15-20 тысяч зрителей и по содержательной части были очень блеклыми. Поскольку в программах кандидатов практически нет никаких различий, то они в основном занимались тем, что обвиняли друг друга.

Было заметно, что Порошенко сильно нервничает, а Зеленский держится более уверенно. Вероятно, сказался опыт КВН и ответов на неожиданные вопросы. Порошенко же было очень непривычно оказаться в такой атмосфере. Он выглядел более растерянным и с самого начала перешел почти на крик.

При этом Зеленский часто без стеснения переходил на русский язык. Порошенко же от начала до конца говорил только на мове и лишь иногда от волнения допускал русские слова. Порошенко постоянно говорил о том, что без него Россия захватила бы Украину. Зеленский же повторял, что все "достижения" за пять лет были бы и без Порошенко, но с Порошенко их было намного меньше.

Зеленский даже стал на колени перед жителями страны, и за ним последовал Порошенко, ставший спиной к зрителям и поцеловавший флаг.

В целом от "дебатов" скорее выиграл Зеленский, который вел их более напористо и наступательно. Порошенко преимущественно находился в обороне, расписывая свои "достижения", или переходил на обвинения в адрес Зеленского.

Никакой содержательной дискуссии между кандидатами не получилось. Обещали они одно и то же, но обвиняли своего соперника в том, что он не способен этого достичь. По видимости, голосовать жители Украины будут 21 апреля не за, а против. И у Зеленского здесь огромное преимущество.

Зеленский и Порошенко стоят на коленях