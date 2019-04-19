В Москве расследуются уголовные дела по факту мошенничества с квартирой и обнаружения останков человека

В Москве расследуется уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков на востоке города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Днём 18 апреля вблизи подъезда жилого дома по улице 1-й Владимирской сотрудниками полиции были остановлены двое мужчин, у которых в одной из сумок были обнаружены фрагменты скелета, принадлежащих, по предварительным данным, скончавшемуся более года назад мужчине.

Один из задержанных в ходе допроса дал показания об обстоятельствах незаконного перехода права собственности на квартиру, из которой накануне он со знакомым выносил сумки.

Столичными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершённого организованной группой лиц.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств неправомерного завладения квартирой и лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовных дел продолжается.