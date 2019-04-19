"В Израиле — вербы, в России — берёзы". Защитники Берёзовой рощи в Екатеринбурге отпразднуют Вербное воскресенье

В воскресенье, 21 апреля, в екатеринбургском Краснолесье состоится очередной Народный сход в защиту Берёзовой рощи.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, жители микрорайона пытаются отстоять лесную зону ещё с весны прошлого года. Часть леса уже вырубили — там начали строить жилые дома. Директор АСК ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк для горожан, однако екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждёт плотная застройка в виде жилых комплексов.

Как сообщается на информационной площадке "Спасём Берёзовую рощу" в соцсети "Вконтакте", мероприятие, приуроченное также к Вербному воскресенью, начнётся в 15.00 местного времени.

"Вас ждут выступления творческих коллективов, конкурсы, мастер-класс по сбору берёзового сока, хорошее настроение и прекрасный отдых на природе, — говорится в посте группы. — В Израиле — вербы, в России — берёзы".

Активисты также отметили, что генплан, подразумевающий вырубку 30 тысяч деревьев, "ещё не утверждён, и чиновники следят за народным мнением".

"Встречаемся у входа на тропу здоровья, недалёко от Краснолесья 72", — говорится в сообщении.