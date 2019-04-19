В Словении открыли памятник Сергею Королеву
В Словении открыли памятник советскому ученому и конструктору Сергею Королеву, передает ТАСС.
Церемония открытия прошла в Центре европейских космических технологий (ЦЕКТ), находящемся в городе Витанье.
В ней приняли участие глава посольства РФ в Любляне Доку Завгаев, замминистра экономического развития и технологий Словении Франц Весел, мэр общины Витанье Мирко Полутник, а также директор ЦЕКТ Доминик Когольд.
Бюст Королева стал частью Аллеи основоположников космонавтики.