19 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР

Лукашенко заявил о возможном пересмотре Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил внесение изменений в Конституцию страны, о чём заявил в ежегодном послании к народу и парламенту.

Как передаёт "РИА Новости", он при этом признался, что не хотел бы оставить своему преемнику основной закон страны в его нынешнем виде. Кроме того, он отметил, что республика уже прошла тот этап, когда нуждалась в сильной президентской власти, а теперь "надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти".

В частности, за экономику, по мнению Лукашенко, должны отвечать правительство и парламент, а также Нацбанк.

Президенту же белорусский лидер предложил оставить "те функции и полномочия, которые он должен исполнять как глава государства — прежде всего кадровые вопросы".

"Он (президент, — прим.) должен быть главой государства, не должен так много мотаться по полям и фермам", — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что эксперты уже приступили к анализу возможных поправок в Конституцию, после чего к обсуждению планируется подключить общественные организации и партии.

Минск, Дом правительства Республики Беларусь(2017)|Фото: novosti-n.org

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Лукашенко заявил о возможном пересмотре Конституции Белоруссии

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Беларусь, Конституция



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