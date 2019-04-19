СКР опубликовал видео с акционером "Югры" Хотиным после его задержания

СКР опубликовал видео с мажоритарным акционером банка "Югра" Алексея Хотина после его задержания.

На записи Хотин запечатлен в ходе его доставки на допрос.

Как сообщало Накануне.RU, Хотин был задержан сегодня. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд руб.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.