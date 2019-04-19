ФАС проверит цены на автобусных маршрутах

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев дал поручение территориальным органам ведомства проверить динамику цен на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Поводом для этого, как объяснили в ведомстве, послужили многочисленные жалобы граждан на резкий рост стоимости проезда.

Отмечается, что проверочные мероприятия будут проводиться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти.

"При выявлении признаков нарушения законодательства ФАС примет меры антимонопольного реагирования", — говорится в сообщении.