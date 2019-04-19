19 Апреля 2019
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Козак пообещал помощь "Группе ГАЗ" "в пределах разумного"

Правительство РФ окажет необходимую поддержку "Группе ГАЗ", заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак во время Ялтинского международного экономического форума.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, компания Олега Дерипаски попросил помощи у государства в размере почти 30 млрд рублей. Это случилось после того, как бизнесмен выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций Группы, аналогично тому, как он это сделал в En+.

"Мы внимательно следим, будем оказывать необходимую поддержку, но в пределах разумного", — цитирует "РИА Новости" Козака.

По его словам, власти страны уделяют "большое внимание" поддержке такого "важного предприятия", на котором работает 60 тысяч человек.

"Они испытывают определённые трудности, несмотря на то, что санкции в отношении них не вступили в силу, — отметил вице-премьер. — Но многие поставщики, около 600 иностранных поставщиков, поставляют комплектующие изделия с предоплатой. Есть сложности по ГАЗу".

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Козак пообещал помощь "Группе ГАЗ" "в пределах разумного"

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Теги: Группа ГАЗ, Дмитрий Козак, правительство РФ



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