На Первомайской улице в Екатеринбурге будет ограничено движение до утра 22 апреля

В Екатеринбурге на участке улицы Первомайская будет ограничено движение до утра 22 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал".

"С вечера пятницы, 19 апреля, до утра понедельника, 22 апреля, будет закрыт сквозной проезд по улице Первомайской от Мичурина до Восточной", - говорится в сообщении.

Ограничение движения связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Специалисты осуществят плановый ремонт водовода, обеспечивающего резервное холодное водоснабжение для домов на указанных улицах. При этом холодное водоснабжение во всех домах будет сохранено. Работы планируется завершить в 6 утра 22 апреля.

"Адрес места проведения раскопочных работ – напротив дома № 63 на улице Первомайской, здесь будут установлены защитные ограждения и предупреждающие знаки", - добавили в МУП.