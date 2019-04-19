19 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

В "Единой России" предложили проверить тарифы на вывоз мусора на экономическую обоснованность

В "Единой России" предложили провести проверку тарифов на обращение с ТКО на соответствие требованиям экономической обоснованности. Об этом говорится в резолюции по итогам Всероссийского экологического форума "Чистая страна", передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, на следующей неделе все предложения будут представлены премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и войдут в пакет поручений правительству РФ.

В проект резолюции включили 76 предложений, в части создания эффективной системы по обращению с отходами, по управлению и контролю за лесами и особо охраняемыми природными территориями. Кроме того, часть предложений касается создания эффективной системы контроля за атмосферным воздухом.

Так, предлагается провести проверку соответствия тарифов на обращение с ТКО требованиям экономической обоснованности.

"Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами", - подчеркнул Турчак.

Для ветеранов труда, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей могут установить меры социальной поддержки при оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО. Например, в размере 50% от тарифа.

Региональные власти хотят обязать проводить общественные обсуждения при создании объектов инфраструктуры обращения ТКО.

Также прозвучали предложения о сокращении использования одноразового пластика. Так, власти предлагают разработать меры по стимулированию использования бумажных пакетов торговыми сетями, а в крупных сетях сделать обязательным наличие альтернативы пластиковым пакетам.

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В "Единой России" предложили проверить тарифы на вывоз мусора на экономическую обоснованность

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Теги: вывоз мусора, тариф, Единая Россия,



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