В "Единой России" предложили проверить тарифы на вывоз мусора на экономическую обоснованность

В "Единой России" предложили провести проверку тарифов на обращение с ТКО на соответствие требованиям экономической обоснованности. Об этом говорится в резолюции по итогам Всероссийского экологического форума "Чистая страна", передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, на следующей неделе все предложения будут представлены премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и войдут в пакет поручений правительству РФ.

В проект резолюции включили 76 предложений, в части создания эффективной системы по обращению с отходами, по управлению и контролю за лесами и особо охраняемыми природными территориями. Кроме того, часть предложений касается создания эффективной системы контроля за атмосферным воздухом.

Так, предлагается провести проверку соответствия тарифов на обращение с ТКО требованиям экономической обоснованности.

"Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами", - подчеркнул Турчак.

Для ветеранов труда, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей могут установить меры социальной поддержки при оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО. Например, в размере 50% от тарифа.

Региональные власти хотят обязать проводить общественные обсуждения при создании объектов инфраструктуры обращения ТКО.

Также прозвучали предложения о сокращении использования одноразового пластика. Так, власти предлагают разработать меры по стимулированию использования бумажных пакетов торговыми сетями, а в крупных сетях сделать обязательным наличие альтернативы пластиковым пакетам.