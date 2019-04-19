Венесуэла выплатила $3 млрд в рамках долга перед Россией

Каракас внёс платёж на $3 млрд в счёт долга перед Москвой, заявил первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, внесённый платёж должен был поступить ещё в марте. В сумме госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 года стороны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

По словам Силуанова, Каракас воспользовался правом перечисления транша без финансовых последствий в течение месяца.

"Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", — цитирует министра ТАСС.