Доход Набиуллиной в 2018 году чуть подрос

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина увеличила свой доход в 2018 году до 34 млн 694 тыс. 653 руб. Такие данные содержатся в декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте регулятора.

Годом ранее доход Набиуллиной составлял 33,8 млн руб.

Также председатель ЦБ владеет автомобилем "Ягуар S-Type". В ее собственности находится доля в квартире 70,6 кв. м., а также квартира в 112 кв. м.

Супруг Набиуллиной ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заработал в 2018 году 53 млн 633 тыс. 577 руб.

Помимо доли в квартире в 70,6 кв.м., он владеет земельным участком в 1470 кв. м. и дачей в 326,1 кв. м.