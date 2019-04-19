Ни достраивают, ни консервируют: Счетная палата раскритиковала омских властей за метро

Власти Омской области не справляются с долгостроями: метрополитеном и Красногорским гидроузлом. Подземку, строительство которой началось еще в 1992 г., постепенно заполняют грунтовые воды. Местное правительство не может ни достроить метро, ни законсервировать его, каждый год сокращая средства бюджета на эти цели. Такой вывод сделала Счетная палата РФ по итогам проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Строительство Омского метро началось в 1992 г. С этих пор сроки открытия объекта переносились несколько раз. Омичи ждали открытия подземки в 2008 г., затем в 2012 г. и 2015 г. В последний раз власти обещали запустить метро в 2016 г. к 300-летию Омска.

В год юбилея областной столицы Счетная палата предложила правительству региона законсервировать метро: на тот момент госконтракт на строительство был расторгнут, стройка не велась уже два года, а готовность объекта составляла всего 36%.

В ответ губернатор сообщил, что в бюджете на 2018 г. на консервацию заложено 792 млн руб., и проводится конкурс на заключение соответствующих контрактов. Счетная палата установила, что это не так.

"Конкурентные процедуры в 2018 г. не проводились. Более того, после снятия представления с контроля объем соответствующих ассигнований в бюджете Омской области был сокращен до 89 млн руб.", - сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Теперь правительство Омской области обещает законсервировать метро в 2019-2020 г. за 2,9 млрд руб., однако в областном бюджете на текущий год на эти цели заложено только 154,7 млн руб., а на следующий средства вообще не предусмотрены. Тем временем подземные сооружения метрополитена постепенно заполняются грунтовыми водами.

Заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков сообщил, что проектно-сметная документация на консервацию метро уже составлена, а средства на 2020 г. будут запланированы в июле, когда правительство рассмотрит бюджет на 2020 и 2021 г.

Второй крупный долгострой Омской области - Красногорский гидроузел. Его строительство также предполагалось завершить в 2016 г., но спустя два года власти так и не нашли источники финансирования.

"В результате завершение строительства объекта, имеющего важное социально-экономическое и стратегическое значение для региона, откладывается на неопределенный срок", - заявил аудитор Юрий Росляк.

В СП добавили, что Омское метро и Красногорский гидроузел - самые дорогостоящие долгострои области. На них приходится свыше 85% средств, необходимых на весь объем незавершенного строительства региона. "По информации региона, на завершение всех объектов необходимо 69,5 млрд руб.", - отметил Юрий Росляк.

По словам Дмитрия Ушакова, областное правительство подготовило план действий по сокращению количества незавершенных объектов.

Напомним, в феврале правительство Омской области признало продолжение строительства метро нецелесообразным из-за отсутствия финансирования и сообщило, что ранее построенные объекты подземки будут использованы в существующей транспортной системе, в частности для трамвайной сети.

К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей.