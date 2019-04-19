19 Апреля 2019
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Политика В России

Милонов: обыски в редакции «Росбалта» связаны с клеветой и русофобией издания

Сегодня депутат ГД РФ Виталий Милонов прокомментировал ФБА «Экономика Сегодня» обыски в редакции интернет - издания «Росбалт». Российский парламентарий убежден, что действия правоохранителей являются полностью обоснованными и уместными.

виталий милонов, депутат(2019)|Фото:росбалт

По его мнению, недопустимо путать свободу слова с вседозволенностью. «Росбалт» уже не раз был уличен в передергивании фактов, манипуляциях, распространении ложных сведений и пропаганде русофобии. Работа в подобном ключе, считает Милонов, свидетельствует о крайней ангажированности издания.

Напомним, недавно в главную редакцию издания «Росбалт» в Москве нагрянули сотрудники МВД с обыском. Поводом для визита правоохранителей, как сообщали центральные СМИ, послужило заявление предпринимателя Алишера Усманова. На его основании возбуждено уголовное дело о клевете.

Сообщается, что после обысков представители «Росбалта» поблагодарили коллег из таких СМИ, как «Дождь» и «Радио Свобода». Российский парламентарий Милонов убежден, что тесные контакты между упомянутыми изданиями уже сами по себе показательны. «Дождь» славится своей оппозиционной деятельностью, а «Радио Свобода» финансируется напрямую Конгрессом США.

Более того, недавно издание «Радио Свобода» было уличено в публикации клеветнической статьи о компании петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд». СМИ официально признало, что не располагает сведениями, подтверждающими доводы, изложенные в статье. «Радио Свобода» было вынуждено удалить клеветническую статью.

  

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Милонов: обыски в редакции «Росбалта» связаны с клеветой и русофобией издания

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Теги: милонов, росбалт, обыски, телеканал дождь, радио свобода, клевета



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