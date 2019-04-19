"Давление будет". В "Единой России" пообещали принять законопроект о квотировании выбросов

В "Единой России" пообещали, что законопроект о квотировании выбросов будет принят, несмотря на сопротивление промышленного лобби, передает корреспондент Накануне.RU.

"Данный законопроект мы будем продвигать, чтобы он не изменился в ходе его прохождения через Госдуму. В данном случае с Минприроды у нас единая позиция и мы будем ее отстаивать", - заявил заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Министр природы РФ Дмитрий Кобылкин добавил, что безусловно давление будет, но законопроект должен быть принят.

Врио губернатора Алексей Текслер напомнил, что законопроект был инициирован Челябинской областью.

"Мы будем внимательно смотреть за этой ситуацией. Это крайне важно для того, чтобы гарантировать в любой точке населенного пункта не превышения предельно допустимых концентраций. Нам кажется, это очень важно", - подчеркнул он.

Напомним, что именно Челябинская область должна стать пилотным регионом для реализации закона об управлении качеством воздуха через систему квотирования загрязняющих выбросов в атмосферу. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил Госдуме принять закон о квотировании выбросов промышленных предприятий в весеннюю сессию.

"Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно", - подчеркнул глава государства.