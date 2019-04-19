Спасательные службы Забайкалья приведены в боевую готовность из-за степных пожаров

В Забайкалье спасательные службы приведены в боевую готовность из-за степных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Действующий в Забайкалье сильный ветер может осложнить обстановку с пожарами и привести к другим негативным последствиям. Чтобы предотвратить наступление чрезвычайной ситуации силы спасательных служб приведены в полную боевую готовность", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в пожарных подразделениях введена в боевой расчет резервная техника, также увеличено количество находящихся на дежурстве бойцов. "Пожарные машины укомплектованы дополнительным оборудованием для скорейшей ликвидации огня", - добавили в МЧС.

На территории региона введен режим ЧС, уточняет ТАСС.