Мэр Екатеринбурга собирается "растить" глав районов, способных осваивать миллиарды

В преддверии предстоящего Дня местного самоуправления, который в России отметят в воскресенье, администрация Екатеринбурга организовала для СМИ экскурсию в мэрию и думу областной столицы, а также встречу с главой города Александром Высокинским, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проведя журналистов по коридорам местной власти, сотрудники мэрии рассказали, в частности, о деятельности отдела по работе с обращениями граждан, который в год принимает и обрабатывает около 30 тыс. различных заявлений горожан, а также о местной столовой, куда сегодня может попасть любой желающий, готовый пообедать за 160 руб. (средний чек). Познакомили с историей здания горадминистрации, где более 100 лет назад находился Гостиный двор и шла бойкая торговля. А в завершении встречи всех ждал "деловой ланч" с мэром.

Между чаем с печеньем и пирожками глава Екатеринбурга поделился тем, что собирается создать сразу два органа, которые будут отвечать за облик города.

Речь идёт о создании двух градостроительных советов. Первый уже сформирован во главе с заместителем мэра Алексеем Бирюлиным и отвечает именно за градостроение.

"Не надо их [членов этого совета] путать с архитекторами, - пояснил мэр. - Градостроители обеспечивают не только стройку, но и дальнейшую эксплуатацию объектов - дороги, здания, тротуары. Мало хорошо построить, надо, чтобы всё было удобно с точки зрения эксплуатации. Если мы проектируем, допустим, тротуар, то следует подумать, как его потом чистить с помощью имеющейся дорожной техники".

Второй совет будет состоять из архитекторов - эти творческие люди займутся внешним обликом зданий. Задача обоих советов, по словам Высокинского, заключается в разработке "ясной градостроительной и архитектурной идеологии с последующей логикой эксплуатации".

"Всё, что мы построили, должно потом сиять", - заявил градоначальник.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, не возникнут ли конфликты между этими советами, оценивающими будущее города с разных позиций (утилитарной и творческой), мэр заверил, что он им "подраться не даст".

От Накануне.RU также прозвучал вопрос, сможет ли город освоить миллиарды рублей, которые планируется привлечь к 2023 году из различных источников в рамках юбилея Екатеринбурга и, возможно, Универсиады.

На это Высокинский ответил, что любой человек, разбирающийся в экономике, скажет: деньги в данном вопросе - не главное.

"Сегодня это функция не денег, а людей, - пояснил он. - Сегодня бюджет развития города в среднем 5 млрд руб. в год. Учитывая новые программы, мы говорим о 10-12, а то и 15 млрд. Это в три раза больше компетенций по проектированию, строительству".

Развивая свою мысль, мэр заключил, что сейчас, действительно, многие проекты "буксуют" даже на уровне районов, где не могут провести конкурсы и найти исполнителей. Поэтому надо делегировать полномочия грамотным главам районов, которых следует "растить", чтобы они умели эффективно осваивать выделенные деньги.

"Потенция у глав районов сегодня есть, кто успеет - идёт с нами дальше, кто не успеет - тот не успеет", - предупредил Высокинский.