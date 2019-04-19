Глава Минприроды не исключил, что Россия может отказаться от использования пластика

Министр природы РФ Дмитрий Кобылкин не исключил, что Россия может отказаться от использования одноразового пластика, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал, что недавно ездил на 4-й сессию Ассамблеи ООН по окружающей среде в Кении.

"Казалось бы, это Африка, а там пластик запрещен вообще. Ввоз его запрещен в страну и сам пластик внутри страны запрещен. Все это возможно, все это живет во многих странах достаточно эффективно. Просто нужно понимать, что к таким решениям нужно быть готовым", - подчеркнул он в кулуарах экологического форума "ЕР" в Челябинске.

Добавим, что от использования одноразового пластика постепенно отказываются во всем мире. В марте Европарламент одобрил закон, запрещающий с 2021 года продажу одноразовой пластиковой посуды.