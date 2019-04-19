Владельцы заводов, газет, пароходов: тюменские депутаты отчитались о доходах

Сотни миллионов рублей, десятки элитных внедорожников, сотни гектаров земли, жилые дома на Кипре и земля в Австрии и Германии, гигантские квартиры и даже свои железнодорожные пути, - все то, чем владеют тюменские областные народные избранники. Корреспондент Накануне.RU изучил декларации региональных депутатов и сделал вывод: экономический кризис этих людей не коснулся.

Если предположить, что парламентарии получают доход только по основному месту работы, то в среднем рядовой депутат на профессиональной основе зарабатывает 460 тысяч рублей в месяц, а председатели комитетов – еще больше. Это по 15 тысяч рублей в день, включая праздники и выходные или по 600 рублей в час, даже когда депутат спит.

Самым бедным областным депутатом стал экс-единоросс Алексей Аносов заработав всего 34 тысячи рублей за год. Напомним, что именно он безуспешно предпринимал несколько скандальных попыток стать профессиональным депутатом на зарплате, в итоге он лишь поссорился со своими коллегами и потерял партийный билет. Впрочем, семья Аносова не бедствует: его супруга прилично зарабатывает и принесла в дом более 7 млн рублей.

Неплохой заработок показал глава тюменской "Единой России" Андрей Артюхов – 14,3 млн рублей. В собственности у него две квартиры в 147 и 156 "квадратов", а у его супруги имеется два жилых дома.

А вот бизнесмен Богдан Богославец славится тем, что в его личной собственности имеется целый автопарк спецтехники. Список занимает сразу несколько страниц – это несколько грузовиков, трактора, экскаваторы, краны и бульдозеры. Помимо этого, в индивидуальном владении у Богославца имеется несколько километров подъездных и тупиковых железнодорожных путей, а также десяток нежилых зданий, а также своя подъездная автомобильная дорога, не считая 13 гектар земли и прочей "мелочи" типа трех жилых домов и квартиры, рядом с которыми стоят три внедорожника.

Глава бюджетного комитета, банкир Дмитрий Горицкий, который в этом году продал акции "Запсибкомбанка", заработал 271 млн рублей, сколько он покажет в следующей декларации, где должна отобразиться цифра от крупной продажи – можно только догадываться. Ездит он на Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3.

Лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева заработала в прошлом году не так много, всего 6 млн рублей – это депутатская зарплата. Зато у нее в собственности имеется два земельных участка по шесть "соток" каждый, два жилых дома в долевой собственности, а также три квартиры и гараж. Передвигается Казанцева на KIA RIO.

Председатель комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин может похвастаться доходом в 8,9 млн рублей, а также роскошным BMW X5 и Мицубиси L 200.

Спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов на своем посту зарабатывает по одному миллиону рублей в месяц. Всего он задекларировал 12,7 млн рублей дохода. Машины у него нет, зато есть жилой дом с мансардой и баня, не считая доля в огромной квартире – 283 "квадрата".

Самым "суровым" водителем оказалась председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, заработав 9,6 млн рублей она имеет в своем распоряжении классический УАЗ 31519, а также грузовик ГАЗ-66, который в народе называют "шишига".

Депутат Игорь Нак заработал 18 млн рублей, что на 4 млн меньше, чем в 2017 году. В собственности у него только квартира, однако у его супруги имеется недвижимость в Австрии и в Германии – земельные участки, а также жилой дом.

Там же в Германии есть 8 "соток" земли и квартира в пользовании и у вице-спикера думы, эсера Владимира Пискайкина. Судя по декларации дела у оппозиционера и бизнесмена идут неплохо, он более чем в два раза увеличил свой доход с 27 до 63 млн рублей.

Неплохо дела обстоят с недвижимостью у единоросса Алексея Салмина. Так при его заработке в 16 млн рублей у него есть доля в жилом доме на Кипре, а у его супруги в собственности девять жилых домов, правда в России.

Лидер думских "жириновцев", глава фракции ЛДПР Глеб Трубин в собственности недвижимости не имеет, так же как его дети и супруга. В декларации указан только жилой дом, квартира и земельный участок в пользовании. Заработал Трубин 5,6 млн рублей.

Самым патриотичным оказался коммунист Юрий Юхневич, в отличии от его коллег, которые передвигаются на элитных внедорожниках, он ездит на "жигулях". Причем машины у него две: ВАЗ "четверка" и "тройка". Заработал немного – всего 200 тысяч рублей.

Примечательно, что в списке отсутствует декларация Олега Чемезова. Думу он покинул марте этого года и формально обязан был отчитаться перед избирателями. Впрочем, декларация за прошлый год все же имеется, но на его новом месте работы. Заработал он всего 111 тысяч рублей, хотя два года назад он показывал высокие доходы. СМИ отмечали необъяснимые изменения в декларации о доходах влиятельного политика.