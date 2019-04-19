19 Апреля 2019
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Эксперт: Создание частных кладбищ может привести к легализации коррупционных схем

Создание частных кладбищ может привести к легализации коррупционных схем. Такое мнение выразил глава Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественника.

"Сейчас граждан, убитых горем, пользуясь их тяжелым психологическим состоянием просто обирают, вытягивают с них деньги за все, в том числе за то, что должно предоставляться бесплатно. Да за это иногда наказывают, но криминальный бизнес на смерти, по-прежнему процветает. Касаемо частных кладбищ, то это иллюзия, что на людях перестанут зарабатывать. Будет все то же самое, только за это не будут наказывать", - прокомментировал он.

По мнению, Цветкова необходимо в целом навести порядок в отрасли.

"Необходимо сделать так, чтобы наши граждане четко и гарантировано получали то, на что они имеют право по закону. В случае смерти близкого человека, их обязаны уведомить официально, под подпись, что им гарантирует государство. И только дополнительные услуги должны оплачиваться отдельно",-  считает он.

Цветков считает важным обеспечить людей достойными гарантированными похоронно-ритуальным услугами. "Все должны понимать, что это не подачка, а то, на что человек, как гражданин имеет право. И об этом люди должны быть четко проинформированы. А уже какие-то дополнительные элементы, пусть будут за деньги", - отметил эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в России могут появиться частные кладбища. Минстрой отправил экспертам для ознакомления законопроект "О похоронном деле". Согласно инициативе, земля будет принадлежать государству, на ней начнет работу частный оператор, с которым заключается специальный договор.

 

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Эксперт: Создание частных кладбищ может привести к легализации коррупционных схем

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Теги: частные кладбища, Антон Цветков



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