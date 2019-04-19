У жителей Нижневартовска появилась возможность пожаловаться властям на ямы и выбоины на дороге

По заказу властей Нижневартовска появился спецпроект, позволяющий горожанам жаловаться на ямы или выбоины на дорогах, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций мэрии.

Читайте также: Летом в Нижневартовске отремонтируют 14 километров дорог

На портале главы города "Наш Нижневартовск" запущен новый проект "Отметь яму на дороге", который могут "наполнять" горожане. Сервис презентовал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. По его словам, Нижневартовск – один из немногих городов страны, участвующий в национальном проекте "Умный город". Для того, чтобы жителям комфортно жилось, должен быть создан механизм, через который вартовчане могут общаться с представителями власти, уверен чиновник.

"Одним из таких является портал главы города "Наш Нижневартовск". Работаем над его усовершенствованием. Сегодня мы презентуем интерактивную карту улично-дорожной сети города. Любой пользователь портала может оставить сообщение о наличии ямы или выбоины на дороге. Отмечу, новшество сейчас работает в тестовом режиме. Чтобы оставить заявку, необходимо зайти на сайт gorodnv.ru", - сказал Коротаев.

Сервис разработан по инициативе департамента ЖКХ отделом развития информационных технологий МКУ "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска". Первую заявку на портале оставил Максим Коротаев.

Для того, чтобы сообщить о проблемном месте, необходимо зайти на портал "Наш Нижневартовск", выбрать баннер "Отметь яму на дороге", прикрепить фотографию, затем указать, где именно расположена яма, и нажать кнопку "Отправить". По желанию можно добавить комментарий (например, здание-ориентир).

Пошаговая инструкция

После этого заявка поступает специалистам на модерацию. Далее – исполнителям МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска". Они проверят обращение и проведут ямочный ремонт.

Главный специалист оперативно-информационного отдела департамента ЖКХ Родион Рудаков отметил, что поступившая на портал заявка отображается красным цветом. Как только её примут в работу, метка на карте поменяет цвет на желтый. Зеленая точка означает, что заявка отработана.

"Жители могут это легко отслеживать. У дорожных служб есть нормативы, по которым проводят ремонт. По ним будет учитываться первоочередность ремонта ям по заявкам. После того, как будет устранена выбоина, фотография о проделанном ремонте будет размещена на портале", - сказал Рудаков.

Отметить на карте можно только ямы или другие дефекты, расположенные на улично-дорожной сети. Магистрали города наиболее подвержены износу. Ремонт внутриквартальных проездов будут проводить в рамках другой кампании. Коротаев подчеркнул, что задача нового сервиса – не зарегистрировать как можно больше ям, а связать жителей и муниципальные власти, чтобы выявленные неровности были оперативно устранены.

Сейчас в Нижневартовске – период аварийного ремонта. Дорожные службы устраняют выбоины, образовавшиеся после зимней эксплуатации дорог (с применением технологии "холодный асфальт"). Когда позволит погода, приступят к основной ремонтной кампании: проведут ямочное или сплошное асфальтирование по утвержденным планам. По предварительным данным, эта работа начнётся не ранее середины мая. Добавим, в этом году в Нижневартовске пройдет самая масштабная за всю историю ремонтная кампания. Город получил более 500 млн руб. на обновление дорог.