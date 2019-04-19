19 Апреля 2019
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У жителей Нижневартовска появилась возможность пожаловаться властям на ямы и выбоины на дороге

По заказу властей Нижневартовска появился спецпроект, позволяющий горожанам жаловаться на ямы или выбоины на дорогах, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций мэрии.
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На портале главы города "Наш Нижневартовск" запущен новый проект "Отметь яму на дороге", который могут "наполнять" горожане. Сервис презентовал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. По его словам, Нижневартовск – один из немногих городов страны, участвующий в национальном проекте "Умный город". Для того, чтобы жителям комфортно жилось, должен быть создан механизм, через который вартовчане могут общаться с представителями власти, уверен чиновник.

"Одним из таких является портал главы города "Наш Нижневартовск". Работаем над его усовершенствованием. Сегодня мы презентуем интерактивную карту улично-дорожной сети города. Любой пользователь портала может оставить сообщение о наличии ямы или выбоины на дороге. Отмечу, новшество сейчас работает в тестовом режиме. Чтобы оставить заявку, необходимо зайти на сайт gorodnv.ru", - сказал Коротаев.

Сервис разработан по инициативе департамента ЖКХ отделом развития информационных технологий МКУ "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска". Первую заявку на портале оставил Максим Коротаев.

Для того, чтобы сообщить о проблемном месте, необходимо зайти на портал "Наш Нижневартовск", выбрать баннер "Отметь яму на дороге", прикрепить фотографию, затем указать, где именно расположена яма, и нажать кнопку "Отправить". По желанию можно добавить комментарий (например, здание-ориентир).

Жалобы на ямы и выбоины Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Жалобы на ямы и выбоины Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Жалобы на ямы и выбоины Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Жалобы на ямы и выбоины Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Жалобы на ямы и выбоины Нижневартовск(2019)|Фото: Мэрия Нижневартовска

Пошаговая инструкция

После этого заявка поступает специалистам на модерацию. Далее – исполнителям МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска". Они проверят обращение и проведут ямочный ремонт.

Главный специалист оперативно-информационного отдела департамента ЖКХ Родион Рудаков отметил, что поступившая на портал заявка отображается красным цветом. Как только её примут в работу, метка на карте поменяет цвет на желтый. Зеленая точка означает, что заявка отработана.

"Жители могут это легко отслеживать. У дорожных служб есть нормативы, по которым проводят ремонт. По ним будет учитываться первоочередность ремонта ям по заявкам. После того, как будет устранена выбоина, фотография о проделанном ремонте будет размещена на портале", - сказал Рудаков.

Отметить на карте можно только ямы или другие дефекты, расположенные на улично-дорожной сети. Магистрали города наиболее подвержены износу. Ремонт внутриквартальных проездов будут проводить в рамках другой кампании. Коротаев подчеркнул, что задача нового сервиса – не зарегистрировать как можно больше ям, а связать жителей и муниципальные власти, чтобы выявленные неровности были оперативно устранены.

Сейчас в Нижневартовске – период аварийного ремонта. Дорожные службы устраняют выбоины, образовавшиеся после зимней эксплуатации дорог (с применением технологии "холодный асфальт"). Когда позволит погода, приступят к основной ремонтной кампании: проведут ямочное или сплошное асфальтирование по утвержденным планам. По предварительным данным, эта работа начнётся не ранее середины мая. Добавим, в этом году в Нижневартовске пройдет самая масштабная за всю историю ремонтная кампания. Город получил более 500 млн руб. на обновление дорог.

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У жителей Нижневартовска появилась возможность пожаловаться властям на ямы и выбоины на дороге

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Теги: ямы, выбоины, жалоба, администрация Нижневартовска



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