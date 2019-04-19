На Среднем Урале с ОМОНом искали нелегалов: около сотни выдворили из страны

С 9 по 15 апреля на Среднем Урале сотрудники полиции провели первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2019". За шесть дней акции за фиктивную регистрацию иностранных граждан было возбуждено 64 уголовных дела и принято решение о выдворении из России 96 нелегалов.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, органы внутренних дел выявили 633 нарушения, из которых 443 были связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ, а еще 184 - с трудовой деятельностью. Наложены административные штрафы на сумму 2 млн 141 тыс. рублей.

"Представителями МВД выявлены факты причастности иностранных граждан к совершению различного рода преступлений и правонарушений. По таким эпизодам возбуждено 20 уголовных дел, из них 18 за причастность к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Еще семеро нелегалов задержаны сыщиками в связи с тем, что находились в розыске, шесть - в федеральном и один - в международном. В рамках состоявшегося профилактического мероприятия было задействовано 5 тыс. 230 сотрудников полиции и регионального ФСБ. По результатам ОПМ выявленные нарушители привлечены к административной ответственности, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет", - прокомментировал полковник Горелых.

Он заверил, что работа в данном направлении продолжится в рамках повседневной деятельности органов внутренних дел Свердловской области.