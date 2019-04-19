19 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко готовится бежать в Лондон, - беглый депутат Рады

Беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста президента, скорее всего, сбежит в Лондон. Об этом он сказал "Вестям".
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По его словам, сбежит все окружение олигарха, у которого нет хороших перспектив на Украине, так как они всех обманывали и отбирали бизнес. "Они натворили столько, что Янукович отдыхает", - сказал Онищенко.

Он признал, что Порошенко до последнего верил во всесилие своих денег.

"Проблема Порошенко в том, что вокруг него одни подхалимы, которые стояли и рассказывали ему, что он выиграет выборы. Порошенко - параноик, он мало кому доверяет, его окружение все время вдалбливало ему в голову, что если он заберет весь бизнес и будет контролировать все финансовые потоки, то при помощи денег он сможет в дальнейшем контролировать людей, контролировать выборы", - сказал Онищенко.

Это помогло олигарху опередить в первом туре Юлию Тимошенко, у которой "просто украли голоса". Но сейчас даже его окружение поняло, что олигарх проигрывает, подчеркнул беглый депутат.

Ранее Онищенко не раз обнародовал компромат на Порошенко.

Напомним, олигарх Сергей Тарута заявил, что от Порошенко уже бегут все.

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Порошенко готовится бежать в Лондон, - беглый депутат Рады

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Александр Онищенко



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