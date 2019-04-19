"Ситуация может выйти из-под контроля". Кобылкина попросили подключиться к "мусорным" проблемам Архангельской области

Министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина на "Экологическом форуме" "Единой России" в Челябинске попросили обратить внимание на ситуацию в Архангельской области, где 7 апреля прошел несанкционированный митинг из-за планов властей по строительству мусорного полигона, на котором будет складироваться отходы из Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Соглашение подписано с Москвой, и в нем нет ни проекта, ни экспертизы проекта, а работы проводятся. Этим воспользовались наши оппоненты и подняли весь народ, в связи с этим, у нас реформа не действует. Мы даже не смогли принять основной полигон. Я прошу вас в кратчайшие сроки обратить внимание на эту ситуацию, потому что дальше ситуация может выйти из-под контроля", - обратился к министру представитель регионального оператора Архангельской области.

"Вы, значит, заключили инвестсоглашение, вы все это зарубили, а мы теперь спасай. Я понимаю, что тяжелейшая ситуация. Вопрос идёт об открытости реформы. Надо с людьми разговаривать, нужно людям объяснять. Проект, может быть, сам по себе неплохой. У Москвы вариантов немного. Москва не может сортировать мусор у себя внутри города, а мегаполис огромный, и, конечно, они используют какие-то другие территории по договоренности", - отметил он.

Кобылкин сообщил, что министерство будет подключаться к этой ситуации, отметив, что проект к ним еще не поступал.

"У меня нет этого проекта, я его не видел. Он не прошел еще экспертизу", - добавил он.