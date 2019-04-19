СМИ: Instagram может начать скрывать количество лайков под постами пользователей

Instagram тестирует новый дизайн ленты пользователя, в которой будет скрыто количество лайков под постами. Об этом сообщает ресурс TechCrunch. По данным издания, в новом интерфейсе пользователь не будет видеть, сколько лайков стоит у фотографий и видео у аккаунтов, на которых он подписан. В компании пока не подтверждают, что работают над этим нововведением, но не отрицают, что тестируют внутренний прототип нового дизайна.