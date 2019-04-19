19 Апреля 2019
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Общество За рубежом

СМИ: Instagram может начать скрывать количество лайков под постами пользователей

Instagram тестирует новый дизайн ленты пользователя, в которой будет скрыто количество лайков под постами. Об этом сообщает ресурс TechCrunch. По данным издания, в новом интерфейсе пользователь не будет видеть, сколько лайков стоит у фотографий и видео у аккаунтов, на которых он подписан. В компании пока не подтверждают, что работают над этим нововведением, но не отрицают, что тестируют внутренний прототип нового дизайна.

Издание отмечает, что Instagram таким образом может пытаться изменить модель поведения пользователей, которые сейчас зачастую оценивают посты предвзято, основываясь на количестве положительных оценок. Очевидно, если эта система будет внедрена, то отпадет надобность в такой практике как накрутка подписчиков.

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СМИ: Instagram может начать скрывать количество лайков под постами пользователей

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Теги: instagram, лайки, посты, лента



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